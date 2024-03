Cîți utilizatori Facebook sînt în Moldova La inceputul anului 2024, Facebook avea 1,3 milioane de utilizatori in Moldova. Dupa cum se menționeaza in raportul Digital 2024 privind Moldova, acest lucru este evidențiat de datele publicate pe resursele publicitare ale Meta. Cifrele publicate in instrumentele proprii ale Meta arata ca potențialul de acoperire a publicitații pe Facebook in Moldova a crescut cu 100 de mii (+8,3%) in perioa Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR Cristi Berea sustine ca vizita premierului Marcel Ciolacu la Iasi a semanat cu ”o parada electorala, in care totul a fost regizat dinainte” si ca inclusiv alegerile din PSD Iasi au fost atent pregatite, cu un singur candidat la sefia filialei si cu discursuri ”elogioase” la adresa lui…

- „Datele publicate astazi de INS despre evolutia sectorului de constructii in anul 2023 arata inca o data justetea politicii noastre de accelerare a investitiilor. Recordul de 96% in absorbtia fondurilor europene, dar si actiunile concrete ale Guvernului pentru realizarea la timp a investitiilor publice,…

- Cea mai noua retea sociala dezvoltata de Meta continua sa creasca si sa ameninte platforma X al lui Elon Musk, transmite News.ro. Threads a trecut de pragul de 130 de milioane de utilizatori, a anuntat Mark Zuckerberg cu ocazia publicarii rezultatelor financiare pentru trimestrul anterior. Acesta spune…

- Numarul de utilizatori activi ai retelelor de socializare a depasit pragul de cinci miliarde in 2023, reprezentand 62,3% din populatia lumii, potrivit unui raport anual publicat miercuri, citat de AFP. Numarul de utilizatori a crescut cu 5,6% intr-un an, in timp ce populatia lumii a crescut…

- Consiliul de Administrație (CA) a decis ca TVR sa nu participe la editia din acest an a Eurovision Song Contest (ESC), invocand constrangeri financiare. Hotararea a fost luata in ședința de joi, 25 ianuarie, cu 5 voturi „pentru”, 4 „abtineri” si 4 „impotriva”. Decizia a fost criticata aspru de cantarețul…

- Catalin Urtoi a scris sambata pe Facebook ca situatia proiectului autostrazii A8, care leaga Moldova de Ardeal, devine „critica” si cere masuri din partea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „Situatia proiectului Autostrazii Unirii-A8 devine critica! Fac un apel la…

- O publicație specializata in IT a descoperit ca oligarhul fugar, Ilan Șor, a reușit sa plaseze publicitate politica pe Facebook inaintea alegerilor locale din Moldova, mult dupa ce fusese oprit sa mai faca asta, ca persoana sancționata de SUA. Astfel, publicația online WIRED susține ca proprietara Facebook,…

- ”Gerul vine si trebuie sa fim pregatiti. Am convocat sedinta comandamentului energetic de iarna si vom face tot posibilul sa nu fie niciun fel de probleme”, spune ministrul Energiei pe Facebook. Sebastian Burduja afirma ca, ”totusi, in eventualitatea unor conditii meteorologice extreme, in urma…