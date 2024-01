Paul Surugiu, alias Fuego este unul din artiștii cu cele mai multe recitaluri și concerte susținute pe an. A avut ani in care a parcus și un milion de kilometri pe șoselele și drumurile noastre cele de toate zilele, a trecut printr-o gramada de „aventuri”, din cauza carora a inceput sa puna accent pe siguranța sa, și incearca in același timp sa iși susțina seriozitatea sa profesionala. Mai precis face eforturi sa ajunga la timp, unde este contractat, iar pentru asta a deprins acest ciudat obicei in accepțiunea multora, sa-și cumpere cate o pereche de mașini. La multi ani, Florin Piersic la 88…