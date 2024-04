Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a transmis, la Romania TV, ca nu a cerut niciodata explicit retragerea din cursa pentru București a lui Cristian Popescu Piedone. Eu nu cer retragerea lui Piedone. Am cerut-o? Nu. V-am explicat chiar de vreo doua ori. Mi s-a parut mie destul de clar. Dar, daca doriți, a treia oara, poate…

- Ioan Andone (64 de ani) circula intre București și Marbella extrem de des. Legenda lui Dinamo și-a cumparat o proprietate in Spania, iar șase luni din an le petrece pe taram iberic. „Locuiesc la Marbella, dar nu pot sa depașesc șase luni de stat acolo, pentru ca rezidența fiscala o am in Romania. Daca…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primaria Capitalei, a anunțat, la Romania TV, ca saptamana aceasta iși va prezenta programul și proiectul pentru un „București viabil”. „Nu pot sa zic despre mine ca voi caștiga, dar eu mi-am pus… locul 1 este ocupat. Eu aștept sa vad care vor fi candidații,…

- Tatal lui Sebastian Olariu, unul dintre cei doi tineri uciși vara trecuta de Vlad Pascu, care se urcase drogat la volan, a declarat in cadrul podcastului „Fain&Simplu cu Mihai Morar” ca „de la procuratura, la judecator, cred ca toata lumea este cumparata” in procesul in care Vlad Pascu este judecat…

- Fanii de la Dinamo si de la CSA Steaua au fost „saltati” de mascati astazi. Totul dupa scandalul uluitor de la partida „cainilor” cu UTA, partida in care fanii echipelor rivale din Bucuresti s-au batut chiar pe teren. Conform surselor AntenaSport, mascatii au batut la usile mai multor suporteri de la…

- Rușii nu sunt o putere militara maritima reala, ei invadeaza Europa terestru, pe asta e calata școala lor de razboi. Ei pot intra in Romania numai prin Moldova, exact zona lasata neacoperita de planuri operative, neglijata strategic de București, fara drumuri, fara poduri, fara infrastructura militara…

- Dezastru in Sanatate Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila , si-a anuntat intentia de a candida la alegerile europene pe listele PSD, candidatura sa fiind aprobata deja de PSD Sector 2. Rafila a precizat ca urmeaza sa se pronunte si PSD Bucuresti, dupa care conducerea nationala PSD va definitiva lista…

- Kosovo vrea revansa in fata Romaniei, in Liga Natiunilor. Presedintele Federatiei din Kosovo a facut un anunt triumfator, dupa tragerea la sorti a grupelor, marturisind ca isi doreste ca primul meci sa fie la Bucuresti. Romania si Kosovo se vor duela din nou, de data aceasta in grupa Ligii Natiunilor,…