Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar Internațional (FMI) recomanda Guvernului reducerea deficitului bugetar prin introducerea unei taxe pe emisiile de dioxid de carbon in construcții și transporturi, masura deja pregatita la nivelul Uniunii Europene și care ar urma sa intre in vigoare incepand cu anul 2027.Cine are un apartament…

- Romania nu are nevoie de banii FMI, spune Marcel Ciolacu. Fondul Monetar Internațional vine, ia notițe și pleaca lasa de ințeles premierul. Guvernul va lua propriile sale decizii dupa discuția cu reprezentanții FMI, arata Ciolacu. Profesorul Christian Nasulea a vorbit, la B1 TV, despre scenariul unui…

- Paul Surugiu, alias Fuego este unul din artiștii cu cele mai multe recitaluri și concerte susținute pe an. A avut ani in care a parcus și un milion de kilometri pe șoselele și drumurile noastre cele de toate zilele, a trecut printr-o gramada de „aventuri”, din cauza carora a inceput sa puna accent pe…

- Autoritațile anunța modificari la perioada de valabilitate a rovinietei. Șoferii vor putea plati rovinieta pentru o zi, dar ea va fi mai ieftina cu doar trei lei fața de cea actuala, pentru o saptamana. Dispare taxa pe drum cu o perioada de trei luni și apare cea cu valablitate de doua luni.Termenul…

- Vești rele pentru toți șoferii din Romania. Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, benzina și motorina se vor scumpi substanțial, in urma deciziei Guvernului de a actualiza nivelul accizelor cu rata inflației. Aflați in randurile urmatoare care vor fi noile prețuri. Combustibil mai scump in 2024 Incepand…

- Anul nou vine cu un val de cresteri de taxe si impozite locale. Proprietarii de case, terenuri sau masini vor plati sute de lei in plus. Toate darile la stat cresc cu 13.8%. Este vorba despre indexarea cu rata inflatiei. Economistii spun ca aceasta majorare e mana cereasca pentru primari, care au anul…

- Toate societațile de asigurari s-au convins cu privire la cel mai periculos șofer din Romania. Valentin Ionescu, director general Direcția Asigurari ASF, a fost intrebat de catre jurnalistul Val Valcu, in cadrul dezbaterii „Siguranța rutiera și asigurari auto. Lecțiile ultimilor ani. Ce e de facut?”,…

- Romania se indreapta spre momentul in care va avea 86 la suta energie produsa din surse regenerabile iar restul din surse cu emisii reduse de carbon, a anunțat președintele Klaus Iohannis. Șeful statului roman a facut acest anunț cu prilejul participarii sale la Conferința COP28 a ONU, care se desfașoara…