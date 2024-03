Gospodarii romani isi fac deja calcule privind sumele pe care le vor cheltui de Pastele 2024. Cel mai cautat produs cu ocazia acestei Sarbatori, ca de obicei, va fi carnea de miel. Romania exporta intre cinci si sase milioane de oi pe an, in special in tarile arabe. Carne de miel pentru toata lumea ar […] The post Cat vor plati romanii pentru carnea de miel, de Pastele 2024? Ciobanii vor sa se uneasca pentru a impune un preț minim first appeared on Ziarul National .