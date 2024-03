Stiri pe aceeasi tema

- Vasele de sange sparte, cunoscute și sub numele de vene de paianjen, pot aparea in majoritatea zonelor corpului. Atunci cand apar pe fața, ele arata de regula ca niște linii mici, roșii. De asemenea, ele apar frecvent și la nivelul picioarelor.

- Oamenii de stiinta au descoperit ce grupa de sange au femeile cu sanse mari de a deveni mame de genii, relateaza Rador Radio Romania. Potrivit geneticienilor de la Stanford, acestea sunt femeile cu grupa O (grupa zero) sau I. Legatura dintre grupa de sange zero a unei mame si un copil cu un nivel…

- Silvia Stanciu este una dintre cele mai frumoase prezențe din showbiz-ul romanesc, insa de mai mult timp a preferat sa iși țina viața personala departe de ochii curioșilor. Blondina a fost membra a trupei Etno, iar in prezent este actrița la Teatrul Muzical Ambasadorii, dar prezinta și Tragerile Loteriei…

- Peste 1.200 de salajeni s-au prezentat in aceasta luna la Centrul de Transfuzie Sanguina Salaj pentru a dona sange. In luna ianuarie a anului trecut, numarul donatorilor a fost de 704. In ultimele trei saptamani au fost zile in care s-au prezentat pentru a dona peste o suta de persoane, ne-a declarat…

- Cel mai frecvent tip de diabet este cel de tip 2, reprezentand 90% dintre cazurile de boala. 8% dintre pacienți au diabet de tip 1, iar restul de 2% il reprezinta alte tipuri de diabet. Cei mai afectați de diabet sunt barbații. In Romania, diabetul afecteaza 1,5 milioane de persoane, riscul de complicații…

- Scrumbia de Dunare este peștele-minune, pe primul loc in topul celor mai gustoase și sanatoase. Este foarte indicat mai ales pentru diabetici și cardiaci. Scrumbia este extrem de eficienta in prevenirea infarctului, fiind o opțiune excelenta pentru cei expuși riscului de recidiva. Studiile au aratat…

- Mai multe studii au ajuns la concluzia ca metabolismul femeilor funcționeaza mai lent decat cel al barbaților și, din acest motiv menținerea temperaturii corporale este mai dificila pentru ele. In aceste condiții, femeile simt mai mult frig decat partenerii lor.