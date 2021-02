Stiri pe aceeasi tema

- Felix, motanul de la Gradina Zoologica „Zimbraria Dragoș Voda” din județul Neamț, a fost returnat proprietarilor. El a fost luat la inceputul acestei saptamani de niște vizitatori. Acum, proprietara este fericita și mulțumește tuturor celor care s-au implicat in recuperarea felinei.

- Motanul Felix a disparut pe 15 februarie. Administratorii s-au uitat pe camerele de supraveghere și au descoperit ca motanul a fost furat de niște turiști, care l-au urcat intr-o mașina de culoare gri. Prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook le transmit celor care l-au furat ca, daca Felix nu…

- Saptamana asta la rubrica „Apropo de nimic„, Bogdan și Ionuț, matinalii Virgin Radio Romania, au avut-o invitata pe Antonia. Aceștia au intrebat-o pe artista ce parere are despre parcursul lui Zannidache la Survivor Romania, artistul crescut de Golden Boy Society, label-ul creat in jurul lui Alex Velea, soțul…

- Probabil ați auzit in stanga și in dreapta de „Piesa cu Vaporul”, așa ca am spus ca ar trebui sa rezolvam misterul asta. Piesa cu vaporul este cantata de Fisher, se numește Losing It și este un hit in adevaratul sens al cuvantului. „Losing It” a devenit „Piesa cu vaporul” dupa ce Bogdan și Ionuț...…

- „Am 32 de ani și imi place enorm sa ma dau pe toboganul din curte”, „Joc FIFA 5 ore pe zi”, „Eu trebuie sa ma uit la meci in fiecare seara”,”Sunt Iulia și imi place sa trantesc portiera” – sunt doar cateva dintre indiciile pe care le-au primi Bogdan și Ionuț pentru a stabili daca... View Article

- Virgin Radio Romania aduce Cash Call, cel mai simplu concurs radio unde poți caștiga mii de euro! Primul concurs vine luni dimineața, pe 11 ianuarie, de la Bogdan și Ionuț, de unde iți iei nu doar Energia aia Buna, ci și primii bani din 2021 caștigați on air! Concursul Cash Call este foarte simplu de...…

- Parada de 1 decembrie s-a anulat in 2020. Dar știți ce suntem noi? Noi suntem romani! Deci… ne descurcam! La Virgin Radio Romania de 1 decembrie, Bogdan și Ionuț iți aduc PARADA DE BACKUP! N-om avea noi tancuri și avioane, dar aducem muzica aia BOMBA! Și armele nu se opresc aici! Tragem rafale de concursuri...…

- RedBull re:VERS 2020 și-a aflat caștigatorul. Cel mai bun freestyler al anului 2020 din Romania este MOTANU, care l-a invins in finala, dupa runde de departajare, pe BRELOC. MOTANU a fost invitat in dimineața asta la Bogdan și Ionuț, pentru a ințelege mai bine lumea asta și pentru a ne explica ce anume…