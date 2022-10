Moștenire de 11 milioane de dolari, nerevendicată. Avocații au căutat rude ani la rând, pe tot globul 110 rude indepartate ale unui american vor imparți o moșternire neașteptata de 11 milioane de dolari. 0 seconds of 49 secondsVolume 100% Barbatul din Chicago, care a murit in 2006 la 87 de ani, dupa un trai modest, a adunat in secret o avere. Nu a fost casatorit niciodata, nu a avut copii și toți frații sai murisera și ei fara urmași. Este cea mai mare avere nerevendicata vreodata din istoria SUA. Avocații au petrecut patru ani cautand pe tot globul rudele americanului. Au gasit veri și rude indepartate in America și Europa. Milionarul sub acoperire a fost descris de vecini drept un barbat liniștit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

