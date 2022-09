Novak a raspuns ”da” atunci cand a fost intrebat, intr-un interviu la postul de releviziune Rossiya-1, joi, despre o inlocuire, in strategia energetica a Rusiei, a gazoductului european Nord Stream 2 cu gazoductul asiatic Forta Siberiei 2. Ministrul rus al Energiei a declarat, intr-o vizita in Uzbekistan, ca Rusia si China urmeaza sa semneze in curand acorduri cu privire la livrarea a ”50 de miliarde de metri cubi de gaze naturale” pe an prin viitorul gazoduct Forta Siberiei 2. Acest volum repreznta aproape capacitatea maxima a Nord Stream 1 – 55 de miliarde m³ in total -, care a fost oprit de…