Moscova anunță alegeri locale în teritoriile ocupate şi anexate în Ucraina Comisia Electorala rusa a anuntat, joi, organizarea unor ”alegeri locale”, la 10 septembrie, in teritoriile pe care Rusia le ocupa in Ucraina si a caror anexare a revendicat-o in septembrie 2022, relateaza AFP. „Alegerile” regionale vor avea loc in cele patru provincii ucrainene pe care Rusia susține ca le-a anexat anul trecut, pentru a coincide […] The post Moscova anunța alegeri locale in teritoriile ocupate si anexate in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

