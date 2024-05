Unele medicamente ne îngrașă. De la câteva sute de grame la câteva kilograme! Unele medicamente pot avea ca efect secundar creșterea in greutate: de la cateva sute de grame pana la cateva kilograme. In acest sens, farmaciștii precizeaza ca sunt medicamente care cauzeaza retenție de apa, care modifica metabolismul carbohidraților sau acționeaza asupra unor zone importante ale creierului care regleaza metabolismul. Acestea acționeaza asupra neurotransmițatorilor ce modifica apetitul, […] The post Unele medicamente ne ingrașa. De la cateva sute de grame la cateva kilograme! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

