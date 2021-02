Moscheea cu sistem de avertizare la cutremur Moscheea Bostanci din provincia Gaziantep, situata in sud-estul Turciei, are un sistem pe cat de vechi pe atat de eficient care indica daca moscheea a fost afectata in timpul unui cutremur. Moscheea are doua coloane rotitoare, dintre care una este inca funcționala, care compun un sistem vechi de semnalizare a unor posibile daune. Abdulkadir Evisen, un arhitect care a studiat moscheea construita in secolul 16, explica mecanismul de funcționare, precizand ca in cazul unui cutremur , coloanele se roteau și indicau partea afectata din structura, in functie de schimbarea inclinației, potrivit Radio… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

