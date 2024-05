Nicușor Dan, primarul Capitalei, avertizeaza asupra riscului major pe care il prezinta cladirile vechi din București in fața unui posibil cutremur. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit, dupa patru ani de mandat controversat, despre vulnerabilitatea Bucureștiului in fața unui posibil cutremur, evidențiind pericolul reprezentat de cladirile vechi care au supraviețuit deja unui cutremur devastator in […] The post Bucureștiul lui Nicușor: ”Daca vine un cutremur, o sa fie rau” appeared first on Puterea.ro .