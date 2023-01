Stiri pe aceeasi tema

- La data de 22 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 9 de Poliție Rurala Matasaru au oprit, pentru control, pe raza satului Marunțișu, un autoturism, condus de un barbat de 49 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, prezentand o alcoolemie cu valoare…

- Polițiștii din cadrul Secției 10 de Poliție Rurala Petrești au oprit, pentru control, pe raza comunei Uliești, un autoturism condus de un barbat, cetațean al statului Belarus. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, acesta a fost suspus testarii cu aparatul etilotest, prezentand o alcoolemie…

- Politistii din Olt au tras un foc de arma pentru prinderea a trei tineri care au fost surprinsi in timp ce furau componente metalice din zona unui parc petrolier. Inspectoratul de Politie Judetean Olt a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca politistii din cadrul Sectiei nr. 1 Politie Rurala…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurala Matasaru, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Gaești, au documentat activitatea infracționala a unui barbat, de 46 de ani, din comuna Produlești. Barbatul este cercetat intr-un dosar penal…

- In acest sfarșit de saptamana, polițiștii au intensificat acțiunile pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere, in tot județul. In vederea asigurarii unui climat de siguranta rutiera in randul participantilor la trafic, in perioada 25-27 noiembrie, politistii Serviciului…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurala Matasaru, sprijiniți de luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale și efective de la Poliția Orașului Gaești, au descins la domiciliul unui tanar de 19 ani, din Gura Șuții. In urma percheziției efectuate, polițiștii au descoperit și indisponibilizat…