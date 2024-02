Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, de 35 de ani, din localitatea damboviteana Butimanu, data disparuta de familie, a fost gasita moarta pe un camp. Aceasta a murit, cel mai probabil, din cauza frigului. Politistii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Butimanu au fost sesizati vineri de un barbat ca a observat un cadavru…

- La data de 16 februarie a.c., in jurul orei 13:50, polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Rurala Butimanu au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca a observat un cadavru pe campul din extravilanul localitații Barbuceanu. La fața locului, polițiștii au identificat cadavrul unei…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurala Voinești au oprit in trafic pentru control, in satul Malu cu Flori, un autoturism condus de un barbat de 57 de ani, din localitate. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicat un rezultat…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurala Baleni au oprit in trafic, in localitatea Baleni Sarbi, un ansamblu de vehicule rutier condus de un barbat de 35 de ani, din județul Suceava, in timp ce ar fi transportat material lemnos (cherestea), in volum de 44,293 mc, conform avizului de insoțire.…

- Un barbat de 57 de ani, care ar fi sustras mai multe bunuri din trei autoturisme parcate in municipiul Bacau, a fost reținut de Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție. Din cercetari a reieșind ca, in cursul lunii ianuarie, barbatul ar fi patruns in interiorul a trei autoturisme de unde ar fi sustras…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Fieni și cei ai Secției nr. 7 Poliție Rurala Fieni, impreuna cu reprezentanți de la Garda de Mediu Dambovița, au desfașurat o acțiune in localitatea Glod, pentru verificarea respectarii protecției mediului și a ordinii publice . Astfel, au fost legitimate 13 persoane…

- Polițiștii sunt cu ochii pe vanzatorii și deținatorii de petarde și artificii, toate comunele sunt luate la verificat Polițiștii din cadrul Secției nr. 12 Poliție Rurala Tartașești au descoperit la o societate comerciala din localitatea Brezoaele mai multe articole pirotehnice care ar fi fost oferite…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 13 Poliție Rurala Titu au oprit pentru control, pe drumul județean 711D, in localitatea Lungulețu, un autoturism condus de un tanar de 22 de ani, din comuna Tartașești. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constata ca șoferul avea anulat permisul de conducere.…