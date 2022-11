Stiri pe aceeasi tema

- Economiile din zona euro și Marea Britanie vor intra probabil in recesiune anul viitor, potrivit analiștilor de la Morgan Stanley, dar Statele Unite ar putea scapa la limita datorita unei piețe a muncii rezistente. In același timp, așteptata redeschidere a Chinei, dupa aproape trei ani de restricții…

- Economiile Marii Britanii si zonei euro este posibil sa intre in recesiune anul urmator, sustin analistii bancii de investitii Morgan Stanley, insa SUA ar putea evita, la limita, recesiunea gratie unei piete a muncii rezistente, transmite Reuters. In acelasi timp, redeschiderea asteptata a Chinei dupa…

- Companiile aeriene ruse au transportat 9,87 milioane de pasageri in septembrie, a declarat miercuri agentia rusa de statistica Rosstat, in scadere cu 20% fata de septembrie 2021. Tarile occidentale au interzis companiilor aeriene ruse sa le foloseasca spatiul aerian, ca raspuns la trimiterea de catre…

- Bancile au terminat redactarea contractului final de credit si sunt in proces de semnare a documentatiei, aceasta fiind una dintre ultimele etape in transferarea fondurilor catre Musk. Twitter si avocatii lui Musk nu au fost imediat disponibili pentru comentarii. Musk s-a angajat sa furnizeze 46,5 miliarde…

- Bun-venit la Tudum: Un eveniment Netflix internațional pentru fani, ediția 2022, o zi captivanta, plina de noutați exclusive, imagini in premiera, trailere, avanpremiere și interviuri cu cei mai cunoscuți creatori și vedete Netflix. Evenimentul virtual gratuit a sarbatorit fanii Netflix și a fost dedicat…

- Elena Udrea, condamnata definitiv la sase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, scrie, intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca nu este de acordul cu „modul in care principiul mentinerii legaturii cu familia este legiferata” in Romania. Fostul ministru spune ca mamele condamnate nu pot tine legatura…

- Autorul unui raport influent de acum 50 de ani, care contesta ideea unei cresteri economice nelimitate, a declarat marti ca inegalitatea crescanda, impreuna cu schimbarile climatice, ar putea duce la colaps social in unele tari, daca nu se fac schimbari radicale, platite de cele mai bogate natiuni din…

- In colaborare cu Jigsaw, psihologii de la universitatile Cambridge si Bristol au produs clipuri de 90 de secunde menite sa ”inoculeze” oamenii impotriva continutului daunator de pe retelele sociale. Clipurile, care vor rula in spatiile publicitare de pe YouTube-ul Google si, de asemenea, pe alte platforme…