Moonbin de la K-Pop ASTRO, găsit la doar 25 de ani Moonbin de la K-Pop ASTRO a fost gasit mort in apartament” la doar 25 de ani, de catre impresarul sau, susțin polițiștii. Managerul lui Moonbin a mers acasa la solist in Gangnam-gu dupa ce acesta nu s-a prezentat la repetițiile programate. Cauza morții a fost raportata ca o sinucidere de catre poliția locala, potrivit Daily Star . Poliția din Seul Gangnam a declarat: „Se pare ca Moonbin și-a luat viața. Dupa efectuarea autopsiei vom ști cauza exacta a morțiii”. Moonbin era cunoscut pentru talentul sau incredibil de dansator și cantareț. A avut un numar mare de fani atat in ​​Coreea, cat și la… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

