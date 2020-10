Stiri pe aceeasi tema

- Sunetul produs de o unghiera care taie dintele unui piaptan, asta s-a auzit in saptamanile din urma la Virgin Radio. Bogdan, din Roman, ne-a dat raspunsul corect și a caștigat pe loc 17.456 de lei. Are 24 de ani și vrea sa iși repare mașina cu banii pe care i-a caștigat azi. Un nou sunet... View Article

- Dj-ul suedez Avicii, cel care a inspirat generații și generații de tineri prin muzica sa și a schimbat radical trendurile, ar fi implinit astazi 31 de ani. AVICII a fost un pionier, un promotor, vizionar, omul care a reusit sa transforme metrica muzicii, a venit cu acel sound, nemaiauzit pana atunci.…

- Selena Gomez și faimoasa trupa BLACKPINK au lansat in urma cu o saptamana piesa ‘Ice Cream‘. Pe langa versurile ‘senzuale’, fetele canta și despre bunastarea lor materiala – ‘Ice on my wrist, yeah, I like it like this’ – diamante la incheietura, imi place așa. In primele 20 de ore de la lansare videoclipul…

- Nane este fara indoiala artistul care a rupt topurile muzicale romanești in 2020. El este și artistul care a urcat saptamana asta pe primul loc in Virgin Radio HOT 30, detronandu-l pe Spike și al sau „Rockstar”. „Dragostea Mea” e fix melodia aia de care ai nevoie oricand, indiferent daca ești indragostit,…

- E vara așa ca mulți se gandesc sa intre la dieta. Asta a facut și Gabriel Fereșteanu, gazda matinalului de vara de la Virgin Radio. El a reușit sa dea jos peste 6 kg cu dieta, sport, dar și cateva proceduri de slabire. Fere este la jumatatea provocarii incepute pe 22 iulie, iar astazi a... View Article

- Astazi, Fere și Liza ți-au dat trezirea de la 8.00, pe Virgin Radio. Dupa cum te-au obișnuit deja, cei doi trec in agenda zilei toate evenimentele istorice care s-au intamplat in fiecare zi : ,,Ironic, astazi, la 73 de ani de la cea mai tragica explozie din lume, lansarea bombei atomice Little Boy…

- Suntem in 2020, muzica s-a schimbat, dar hiturile cu care am crescut raman intotdeauna acolo, undeva, in inima noastra. Va prezentam mai jos 20 de piese care implinesc in acest an, 2020, 20 de ani. Incepem cu cele romanești: 1. N&D – Vreau sa plang 2. Andre – Lasa-ma Papa La Mare 3. Ca$$a Loco... View…

- „Va fi un moment de care ne vom aduce cu toții aminte”, spune Gabriel Fereșteanu, cel care a ascultat in premiera noua piesa de la Connect-R și Randi. Piesa spune povestea vieții lui Connect-R, unii din cei mai indragiți rapperi de pe la noi. Tune in joi dimineața, de la 08:00. Promitem ca merita. Noua...…