Perechea romano-rusa Monica Niculescu/Alexandra Panova s-a calificat, joi, in finala probei de dublu la turneul de tenis WTA 250 de la Rabat (Maroc), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, dupa victoria cu 6-2, 6-1 in fata cuplului Ingrid Gamarra Martins (Brazilia)/Emily Webley-Smith (Marea Britanie). Niculescu si Panova, favoritele numarul doi ale probei, au obtinut victoria dupa 64 de minute. Cele doua si-au asigurat un cec de 6.700 de dolari si 180 de puncte WTA la dublu. In ultimul act, Niculescu si Panova le vor intalni pe castigatoarele semifinalei dintre japonezele Eri Hozumi/Makoto…