Monica Lovinescu şi datoria de a ne aminti Daca Monica Lovinescu ne-a dat, pe calea undelor, o adevarata istorie a literaturii contemporane, gustul sau functionand aici fara gres, Etica neuitarii ne restituie o analista de exceptie a comunismului. E o carte pasionanta, cartea unei constiinte mereu treze, refuzand orice compromisuri. Pentru a marca centenarul Monica Lovinescu, editura Humanitas a initiat un program ambitios si coerent, incluzand – printre altele – reeditarea mai multor carti al caror tiraj era epuizat. Demers salutar, pentru ca aduce din nou in atentie un personaj exceptional, care a jucat, vreme de decenii, un rol major… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Portofoliul de credite al Alpha Bank in Romania a ajuns la 2,95 miliarde de euro expunere neta, marcand o crestere de 13,5% fata de anul precedent, in timp ce depozitele clientilor au depasit 2,97 miliarde de euro, in crestere cu aproximativ 11% fata de anul anterior. Profitul net a ajuns la nivelul…

- LUNI| Lansare de carte la Muzeul Principia din Alba Iulia: Volumul de poezie ”Foile albe vorbesc”, semnat de autoarea Dana Bugnar LUNI| Lansare de carte la Muzeul Principia din Alba Iulia: Volumul de poezie ”Foile albe vorbesc”, semnat de autoarea Dana Bugnar Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba…

- Volumul lucrarilor de constructii a crescut, in 2022 fata de 2021, ca serie bruta, cu 12,9%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 10,8%, potrivit datelor Institutului National de Statistica remise ieri AGERPRES. Astfel, volumul lucrarilor de constructii,…

- CARANSEBEȘ – Intr-o Galerie de Arta „Corneliu Baba” arhiplina, cunoscutul gazetar și scriitor le-a vorbit cititorilor despre volumul sau „Dumnezeu nu e mort. Interceptari. Note informative”, raspunzand apoi intrebarilor venite din partea acestora! Volumul, introdus in dialogul cu cititorii de scriitorul…

- Prințul Harry a declarat intr-un interviu pentru The Telegraph ca nu a inclus in cartea sa de memorii ”Spare” / ”Rezerva” tot ce s-a intamplat intre el, fratele și tatal sau, pentru ca aceștia ”nu l-ar fi iertat niciodata”, adaugand ca avea suficient material pentru inca un volum, relateaza Reuters…

- Romania va disparea, alaturi de alte trei țari din Europa in urma razboiului din Ucraina. Aceasta perspectiva este fluturata agresiv intr-un material aparut in ziarul rusesc Pravda . Pe lista țarilor amenințate ca vor fi șterse de pe harta se numara și Polonia, Lituania și Finlanda. Pentru Rusia, exista…

- Noaptea Lecturii (Nuit de la lecture), organizata de Institutul Francez din Romania la Iasi, are loc vineri, 13 ianuarie 2023, incepand cu ora 20.00. Tema propusa anul acesta este frica, iar toti amatorii de lectura sunt asteptati sa impartaseasca paginile care le-au inspirat aceasta idee. Noaptea Lecturii…

- «Strainatatea» din prozele lui Augustin Cupșa nu inseamna doar un spațiu geografic incadrat de alte granițe. Fiecare personaj are propria lui raportare la «strainatate». Astfel ca prozele din acest volum imbogațesc termenul cu toate nuanțele pe care le permite literatura, fara a-l explica insa pana…