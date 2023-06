Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o lume alternativa, in care președintele Nicolae Ceaușescu a continuat sa guverneze Romania cu mana de fier, multe dintre masurile luate in timpul regimului sau au fost considerate normale și chiar progresiste in contextul actual al preocuparilor ecologiste. Aceasta a fost o realitate la care populația…

- Incepand cu data de 12 iunie 2023, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 100 de ani de la inființarea Asociației Generale a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi din Romania. Aversul monedei prezinta sediul din București al Asociației Generale a Vanatorilor…

- Sub denumirea de “Leadership pentru administrațiile locale din Romania”, weekendul acesta a avut loc in Municipiul Oradea, ediția cu numarul 23 a Academiei Europene pentru tineri lideri politici. Am reprezentat județul Bacau impreuna cu o delegație formata din 8 tineri din cadrul organizațiilor: TNL…

- George Bacovia (nascut George Andone Vasiliu) n. 17 septembrie 1881, Bacau, Romania – d. 22 mai 1957, București, Romania) a fost un scriitor roman format la școala simbolismului literar francez. Este autorul unor volume de versuri și proza scrise in baza unei tehnici unice in literatura romana, cu vadite…

- Sunt cuvintele P.S.S. Petru Gherghel, rostite in Aula „Anton Durcovici” a Catedralei Romano-Catolice „Sfanta Fecioara Maria, Regina” din Iași sambata, 29 aprilie, in cadrul unui eveniment marcand implinirea a zece ani de la incheierea primei traduceri in limba romana a Bibliei in Biserica Romano-Catolica…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza astazi, in circuitul numismatic, o moneda de aur și o moneda de argint cu tema 100 de ani de la adoptarea Constitutiei Romaniei Mari. Anunțul a fost facut de BNR.Aversul monedei din aur reda cupola Palatului Adunarii Deputatilor din Bucuresti, in perioada interbelica,…