Banca Naționala a Romaniei (BNR) a lansat in circuitul numismatic o moneda de argint cu tema „90 de ani de la inființarea Spitalului Clinic de Urgența București". Moneda are valoarea nominala de 10 lei, un diametru de 37 mm și o greutate de 31,103 g. Aversul monedei prezinta portretul reginei-mama Elena, care a militat pentru