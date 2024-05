Stiri pe aceeasi tema

- Ziua internationala a familiilor este celebrata, anual, la data de 15 mai, cu scopul de a marca importanta pe care comunitatea internationala o acorda familiilor, fiind in acelasi timp o oportunitate pentru a atrage atentia asupra problemelor cu care se confrunta acestea la nivel mondial. Anul 2024…

- Ziua Internaționala a Familiei. Ce activitați ai putea face alaturi de cei dragi Ziua Internaționala a Familiei este sarbatorita in fiecare an pe 15 mai. Aceasta zi este recunoscuta de Organizația Națiunilor Unite (ONU) ca o ocazie de a evidenția importanța familiei ca unitate fundamentala a societații…

- Biblioteca Judeteana "Ioan. N. Roman Constanta, cu sediul pe str. Mircea cel Batran, nr. 104A, organizeaza miercuri, 15 mai 2024, ora 14:00, de Ziua Internationala a familiei, o conferinta despre aceasta tema, avand in vedere realitatea juridica actuala in materie de relatii familiale.Vor participa…

- Cocktailurile reprezinta o parte esențiala a culturii de bar și sunt apreciate pentru varietatea lor de arome și stiluri. Pe 13 mai, cocktailurile sunt in centrul atenției deoarece este Ziua Internaționala a Cocktailurilor, o sarbatoare dedicata artei și culturii mixologiei. Aceasta zi ofera o oportunitate…

- Dragi asistenți medicali, in aceasta zi speciala, 12 mai, Ziua Internaționala a Asistenților Medicali, va transmitem cele mai sincere felicitari și profunda noastra recunoștința pentru munca voastra neprețuita. Dedicația, compasiunea și profesionalismul de care dați dovada zi de zi sunt o sursa de inspirație…

- Adrian Veștea, semnalul dat in prezența liderilor PNL. Ce mesaj a transmis de la Brașov "Daca pana in 2016 nu accesase macar un euro, in mandatul meu a accesat peste 80 de milioane de euro. Am avut proiecte bugetate și din bugetele proprii. Legat de infrastructura medicala. Daca pana in 2016 nu putem…

- Echipa asociației READC Turda, asociație care activeaza in domeniul protecției animalelor, a transmis un mesaj emoționant azi, de ziua internaționala a animalelor fara stapan. Asociația turdeana a devenit cunoscuta la nivel național, dupa ce s-a implicat activ și a oferit soluții viabile in problema…

- Odata cu sosirea primaverii, mulți dintre noi se confrunta cu o afecțiune comuna, dar adesea subestimata, cunoscuta sub numele de astenie de primavara. Acest fenomen afecteaza in special starea noastra de spirit și nivelul de energie, pe masura ce tranziționam de la sezonul rece catre cel cald. Astenia…