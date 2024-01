Retrospectiva 2023: Hoti, jafuri si anti exemple la Constanta!

Anul 2023 a fost un an plin de evenimente spectaculoase, la Constanta In acest context, vom explora posibile furturi spectaculoase care au captat autoritatilor si nu numai.Anul 2023 a debutat in prima sa luna cu fostele sere din comuna Tuzla, judetul Constanta care au devenit… [citeste mai departe]