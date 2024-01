Stiri pe aceeasi tema

- Antena 1 aduce in prim-plan o noua provocare televizata pentru cuplurile din Romania, „Power Couple Romania – La bine și la greu”, o competiție ce promite sa fie plina de emoție și adrenalina. Prezentata de carismaticul Dani Oțil, emisiunea va avea premiera pe 5 februarie, oferind telespectatorilor…

- Ediția speciala a show-ului Survivor Romania din 2024 vine la pachet cu surprize neașteptate pentru telespectatori. La Survivor All Stars 2024, regulile jocului se schimba. S-a aflat ce se va petrece la duelurile eliminatorii și cum se vor desfașura acestea. Cand va debuta Survivor All Stars 2024 Daca…

- O scena desprinsa parca din filmele de groaza a fost surprinsa intr-un spital din El Salvador. O femeie, care s-a dat drept asistenta medicala, a fost filmata in timp ce rapește un bebeluș, pe care il ascunde intr-un rucsac, apoi se face nevazuta.

- Concurenții au avut parte de surpriza uluitoare la cazare in ediția 42 din etapa finala America Express de pe 25 decembrie 2023. Alexia Eram a izbucnit in lacrimi in casa unui localnic, care i-a spus povestea lui de viața.

- Survivor All Stars va incepe pe 16 ianuarie la Pro TV, iar publicul este nerabdator sa urmareasca noul sezon. Ediția din 2024 a Survivor Romania va pune fața in fața in Republica Dominicana cele mai tari nume care au participat la edițiile precedente. In exclusivitate pentru Playtech Știri, prezentatorul…

- Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Atunci cand vine vorba despre viața personala, aceasta a fost mereu discreta și nu a oferit multe detalii. Cu toate acestea, a oferit cateva detalii in exclusivitate cu privire la momentul in care se va casatori. Lidia Buble, despre…

- Ediția de sambata seara, 18 noiembrie 2023, de la America Express – Drumul Soarelui a facut puțina lumina in privința relației dintre Aris Eram și Laura Giurcanu. Se pare ca idila tinerilor incepe inca din emisiunea Antena 1, cei doi aruncandu-și „sageți de iubire” in concurs. Toți concurenții au zambit.…

- Ediția de miercuri, 1 noiembrie, a reality show-ului de la Antena 1 a adus mari tensiuni intre concurenți. Nevoiți sa ia o decizie importanta inainte de cursa pentru ultima șansa, unele echipe și-au dat arama pe fața. Au fost ințepaturi serioase și replici dure la America Express. Tensiuni mari la America…