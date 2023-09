Stiri pe aceeasi tema

- Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele statului paralel, a explicat ca este justificata sesizarea Avocatului Poporului in cazul Elenei Udrea , care a cerut sa-și vada fetița de aproape 5 ani.Avocatul Poporului s-a sesizat și cere explicații in cazul Elenei Udrea, care nu este lasata sa…

- Avocatul Poporului a transmis intr-un comunicat ca a primit cererea avocatului Elenei Udrea și ca a cerut explicații de la Administrația Naționala a Penitenciarelor. Mesajul dureros a fost postat pe pagina de Facebook a fostului ministru al Turismului. In postare, Elena Udrea spune ca, in ciuda faptului…

- Avocatul Poporului a transmis intr-un comunicat ca a primit cererea avocatului Elenei Udrea și ca a cerut explicații de la Administrația Naționala a Penitenciarelor. Mesajul dureros a fost postat pe pagina de Facebook a fostului ministru al Turismului. In postare, Elena Udrea spune ca, in ciuda faptului…

- Avocatul Poporului a transmis intr-un comunicat ca a primit cererea avocatului Elenei Udrea și ca a cerut explicații de la Administrația Naționala a Penitenciarelor. Mesajul dureros a fost postat pe pagina de Facebook a fostului ministru al Turismului. In postare, Elena Udrea spune ca, in ciuda faptului…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, incarcerata in Penitenciarul Ploiești Targșorul Nou, e revoltata ca nu i se permite sa iasa din spatele gratiilor ca sa mearga la ziua fiicei sale. „Este al doilea an in care solicit sa mi se acorde permisie macar de 24 de ore pentru a fi acasa de ziua de…

- Elena Udrea isi plange amarul pentru al doilea an la rand! Fostul ministru al Turismului a transmis un nou mesaj dur din spatele gratiilor, fiind extrem de revoltata pentru faptul ca nici de aceasta data nu i-a fost aprobata permisia de 24 de ore pentru a fi acasa de ziua fetiței sale. Ce cuvinte grele…

- O mama iși petrece ziua de naștere a fiicei sale departe de acesta, deoarece i-a fost refuzata permisia de a o vizita. Situația este cu atat mai grava cu cat legea prevede posibilitatea ca deținuții sa mearga acasa pentru 10-30 de zile anual. Cu toate acestea, pentru al doilea an la rand, Elenei Udrea…

- In ultima vreme tot mai multe informații despre Elena Udrea și familia sa au aparut in mediul online. Printre acestea, sunt și cele mai recente imagini sfașietoare cu fiica Elenei Udrea, publicate pe rețelele de socializare, in care micuța Eva parea a fi trista. Adrian Alexandrov spune ca nu e simplu…