- Scolile din judetul Tulcea vor fi inchise si vineri, dupa ce cursurile au fost suspendate si in data de 6 februarie, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Judetul Tulcea s-a aflat sub avertizare de viscol si vant puternic, potrivit news.ro.“Comitetul Judetean pentru Situatii de…

- Un autocar cu turisti romani a ramas blocat din cauza zapezii in Bulgaria, in pasul Republika, in apropiere de satul Voneshta Voda, informeaza joi BTA. Din cauza ninsorilor abundente si a vanturilor puternice, alimentarea cu energie electrica in numeroase sate din intreaga tara este intrerupta, drumuri…

- Mai multe universitați din Europa, Australia sau Statele Unite și-au suspendat sau anulat programele de studii peste hotare in China, pe fondul temerilor privind raspandirea coronavirusului, informeaza site-ul agenției AP, potrivit MEDIAFAX.In Statele Unite, suspendarea sau anularea programelor…

- Autoritatile veterinare bulgare au anuntat vineri ca au descoperirea unui nou focar de pesta porcina africana la o ferma din nord-estul Bulgariei, relateaza Reuters. Aproximativ 24.000 de porci vor fi sacrificati.Este prima descoperire a unui asemenea focar la o ferma de crestere a porcilor dupa luna…

- Agentia de evaluare financiara Standard & Poor's (S&P) a revizuit in crestere, cu o treapta, ratingul pentru datoria pe termen lung in valuta atribuit Bulgariei, datorita performantei fiscale solide a statului balcanic si a progreselor inregistrate in vederea aderarii la zona euro, transmite…

- Numarul agricultorilor care aleg sa-si asigure culturile si animale a scazut de doua ori in acest an, comparativ cu 2018. Datele au fost prezentate de Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura, in cadrul audierilor organizate de Comisia de profil a Parlamentului.

- Klaus Iohannis a facut declarații violente la adresa actualei Comisii Europene, condusa de Jean-Claude Juncker, pentru ca a spus ca ridica MCV pentru Bulgaria. Iohannis a dat de ințeles ca se va opune ridicarii MCV in cazul Bulgariei.Decizia de eliminare a MCV este una la care trebuie sa adere…