Stiri pe aceeasi tema

- Opera Nationala Romana din Timisoara invita publicul lugojean la o „Intalnire cu Opera – Despre arta spectacolului si fascinatia muzicii”. Evenimentul este programat, vineri, 21 octombrie 2022, ora 12, la Teatrul Municipal „Traian Grozavescu“ din Lugoj, cu participarea solistilor Narcisa Brumar – soprana…

- Seria de concerte "Theatroll | Corbul Troian" pe care formatia Alternosfera din Republica Moldova le sustine in cele mai frumoase sali de teatru, opera si filarmonica din tara, continua in aceasta perioada in Cluj, Timisoara, Sibiu si Brasov, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Seria de concerte Theatroll | Corbul Troian, pe care formația Alternosfera din Republica Moldova le susține in cele mai frumoase sali de teatru, opera și filarmonica din țara, continua in aceasta perioada in Cluj, Timișoara, Sibiu și Brașov.

- Alternosfera, una dintre cele mai indragite trupe rock de limba romana, lanseaza proiectul Theatroll - o serie de concerte in cele mai frumoase sali de spectacol din Romania și Republica Moldova.

- Consiliul Județean Timiș se implica, la solicitarea SNTGN Transgaz SA, in proiectul de construire a doua conducte de transport gaze de maxima importanța pentru Timișoara și sudul județului. Administratorul special Cristian Amza explica principalele beneficii ale acestei manevre.

- Au mai ramas puține zile pana la startul Festivalului European de Teatru Eurothalia. Ediția a 8-a, care se va desfașura in perioada 21-29 septembrie 2022, va aduce pe scena Teatrului German din Timișoara noua spectacole de teatru contemporan produse de companii și teatre din Romania, Germania, Portugalia,…

- Formația belgiana Hooverhphonic va susține un concert in cadrul ediției din acest an a festivalului CODRU, eveniment care se va desfașura in perioada 25 – 28 august la Padurea Bistra de langa Timișoara. Trupa Hooverphonic s-a format in octombrie 1995 și, deși inițial au fost catalogați ca un grup trip-hop,…