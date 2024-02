Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural „Dragan Muntean” Deva va invita vineri, 1 martie 2024, de la ora 20:00, in Sala Mare a Centrului Cultural „Dragan Muntean”, la un spectacol extraordinar intitulat „3 Tenori italieni”, in compania a doua orchestre celebre din Europa: ORCHESTRA DI TEATRO…

- 174 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu vor fi marcați cu un spectacol special la Opera Brașov, luni, 15 ianuarie, incepand cu ora 12.00. Evenimentul este pregatit de Asociația Culturala Art Respect, fiind construit in cea mai mare parte, pe momente ale elevilor brașoveni. Detalii ofera președinta…

- Primul concert in Timișoara din acest an susținut de formația Robin and the Backstabbers va fi un eveniment dedicat exclusiv elevilor și studenților. Concertul va avea loc in data de 12 ianuarie de la ora 17.30 la D’Arc, iar accesul in sala se va face pe baza carnetului. In aceeași zi, de la ora 20.30…

- Un nou spectacol, intitulat „1978”, pus in scena la teatrul maghiar timișorean de regizorul sloven Tomi Janezic, va avea premiera joi, 7 decembrie, in unul din fostele sedii ale Facultații de Hidrotehnica a UPT din Calea Ghirodei nr. 32 – un spațiu nefolosit de foarte mult timp, care va fi reintrodus…

- Ansamblul „Academy of Ancient Music”, cunoscut in intreaga lume pentru muzica clasica și baroca pe care o interpreteaza, va susține duminica, 26 noiembrie, de la ora 19:30, un concert la Domul romano-catolic din Piața Unirii, dirijat de Laurence Cummings și avand-o ca solista pe soprana Hilary Cronin.…

- Teatrul național timișorean aduce in fața publicului duminica, 26 noiembrie, o noua premiera, care va avea loc la Sala 2, incepand cu ora 19:00. „Adevarul”, de dramaturgul francez Florian Zeller, este o poveste despre minciuna, imaginata intr-un registru comic, despre aventurile unui mincinos obsedat…

- Filarmonica „Banatul” va dedica concertul de vineri, 24 noiembrie, ora 19:00, care va avea loc la sala Capitol, memoriei Mitropolitului Nicolae Corneanu, episcop al Aradului, arhiepiscop al Timișoarei și Caransebeșului și mitropolit al Banatului din anul 1962 pana in 2014, cand s-a savarșit din viața.…

- Reprezentanții comunitații rome din Timișoara au beneficiat de 200.000 de euro din partea Spațiului Economic European prin intermediul programului RO – Cultura. Banii ajuta la prezentarea culturii rome prin diferite acțiuni culturale.