Moldova va avea 6 sportivi la Jocurile Paralimpice de la Tokyo

- Un judoka paralimpic georgian, retinut la Tokyo dupa ce a agresat un agent de securitate Zviad Gogotchuri, un judoka paralimpic georgian, a fost arestat, luni, la Tokyo, in timp ce se afla in carantina cu delegatia sa. El este acuzat ca a agresat si a ranit grav un agent de securitate al hotelului…

- Delegatia Romaniei la Jocurile Paralimpice de la Tokyo (24 august-5 septembrie) va fi compusa din 7 sportivi, care vor concura la tenis de masa, judo, atletism, ciclism si tir cu arcul, iar obiectivul este castigarea a trei medalii, a declarat, pentru AGERPRES, vicepresedintele Comitetului National…

- Republica Moldova are prima medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo! Canotorul Serghei Tarnovschi a obținut „bronzul” la canoe sprint 1000 de metri. Sportivul de origine ucraineana, care reprezinta țara noastra, a parcurs distanța in 4 minute 6 secunde și 6 sutimi de secunda.

- Devenit cetatean de onoare al comunei Bobota dupa medalia de bronz cucerita la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro (2016), Alex Bologa, un tanar originar din Dersida ce practica judo, a continuat sa impresioneze la diferite competitii internationale organizate in ultimii ani. Salajeanul a devenit…

- Sportivul roman David Popovici a cucerit, duminica seara, medalia de aur in proba de 50 m liber, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Roma, cu timpul de 22 sec 22/100, potrivit Agerpres. Popovici, sportiv calificat la JO de la Tokyo, a fost urmat in clasamentul…

- Luptatorul Alin Alexuc-Ciurariu a declarat, intr-un interviu pentru AGERPRES, ca sansele de obtinere a unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt destul de mari, dar totul depinde forma de moment, avand in vedere ca in competitie vor intra cei mai buni 16 sportivi la categoria 130 de kg la…

- Republica Moldova are in momentul de fața doar 12 sportivi calificați la Jocurile Olimpice de la Tokyo in cinci discipline: atletism, tir cu arcul, natație, canoe și lupte. Ultimul sportiv care și-a asigurat biletul pentru concursul olimpic din capitala Japoniei este canotorul Serghei Tarnovschi, sportivul…