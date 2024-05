Stiri pe aceeasi tema

- Alin Alexuc Ciuraru, 34 de ani, este al doilea roman de la lupte, dupa Andreea Beatrice Ana, care se califica la Jocurile Olimpice de la Paris. Sportivul care evolueaza la greco-romane, categoria 130 kg, a obținut biletul in turneul mondial de la Istanbul. In perioada 9-12 mai se disputa la Istanbul…

- Turneul preolimpic mondial de lupte, programat in perioada 9-12 mai la Istanbul (Turcia), reprezinta ultima sansa de calificare a sportivilor romani la Jocurile Olimpice. Romania spera sa mai califice 2-3 luptatori la competitia suprema, asta dupa ce Ana Beatrice si-a asigurat biletul pentru Paris.…

- Romania a reusit sa califice un singur sportiv, pe Andreea Beatrice Ana (cat. 53 kg), la Jocurile Olimpice de la Paris, desi a participat cu 15 luptatori la Turneul Preolimpic European de la Baku (Azerbaidjan). Citește și: Biciclist urmarit de un lup, pe șoseaua care coboara din Poiana Brașov Duminica,…

- Ultima zi a turneului de calificare de la Baku (5-7 aprilie) nu a adus vești bune pentru „tricolori”, care au ramas doar cu locul adjudecat de Andreea Beatrice Ana la categoria 53 de kilograme. Delegația tricolora pentru Paris a ajuns insa la 77 de sportivi. Turneul de la Baku, intins pe trei zile de…

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipa, a declarat in cadrul unei conferinte organizate de Fundatia Europeana Titulescu, ca spera ca editia Jocurilor Olimpice de la Paris din aceasta vara sa fie una mult mai frumoasa decat cea de la Tokyo, unde Romania a cucerit patru medalii,…

- Arbitrul international de polo pe apa oradean Adrian Alexandrescu va oficia la a patra editie a Jocurilor Olimpice din cariera, dupa Londra 2012, Rio de Janeiro 2016 si Tokyo 2020, fiind nominalizat de World Aquatics sa oficieze si la editia care va avea loc in aceasta vara, la Paris.Adrian Alexandrescu…

- Halterofila Loredana Toma așteapta luna aprilie pentru anunțul oficial al calificarii sale la Jocurile Olimpice de la Paris. Sportiva vine dupa o perioada extrem de grea, in care a vrut sa renunțe la sport și s-a luptat cu depresia. Loredana Toma, cea mai buna halterofila din Romania, se pregatește…

- Luptatoarea romana Andreea Beatrice Ana a devenit joi campioana europeana la categoria 55 de kilograme. Ea a invins in categoric in finala competiției de la București pe moldoveanca Mariana Draguțan. In drumul spre finala, Ana a invins o bulgaroaica, o ucraineanca și o luptatoare germana. Dupa medaliile…