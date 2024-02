Stiri pe aceeasi tema

- Halterofila Loredana Toma așteapta luna aprilie pentru anunțul oficial al calificarii sale la Jocurile Olimpice de la Paris. Sportiva vine dupa o perioada extrem de grea, in care a vrut sa renunțe la sport și s-a luptat cu depresia. Loredana Toma, cea mai buna halterofila din Romania, se pregatește…

- Loredana Toma, 28 de ani, cea mai buna halterofila din Romania, se pregatește pentru Jocurile Olimpice de la Paris, acolo unde, neoficial, sportiva de la Rapid e calificata, dupa ce a caștigat doua medalii de aur la Campionatele Europene de la Sofia. ...

- Jocurile Olimpice din 2024 debuteaza pe 26 iulie, iar Romania are 76 de sportivi cu biletele de Paris in buzunar și spera sa ajunga la 100. Au mai ramas 150 de zile pana la startul Jocurilor Olimpice de la Paris, unul care se va da din centrul orașului intr-o festivitate de deschidere grandioasa, delegațiile…

- Cea mai buna triatlonista din Romania se pregatește sa plece la primul concurs, in Zimbabwe pentru a acumula puncte care sa o duca la Jocurile Olimpice. Pana sa ajunga in Africa, frumoasa sportiva și-a facut echipa și a alergat 21 de kilometri la un semimaraton, la București. Cu 5 luni inaintea Jocurilor…

- Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport, Elisabeta Lipa, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca spera ca numarul sportivilor calificati la Jocurile Olimpice de la Paris sa creasca semnificativ pana la startul competitiei supreme. „Speram ca numarul sportivilor calificati sa creasca semnificativ…

- Szeged, Sofia și Belgrad vor gazdui intrecerile continentale la canotaj, kaiac-canoe, haltere și natație. Bucureștiul va fi și el gazda unei competiții continentale in 2024, cea de lupte. Anul 2024 este marcat de Jocurile Olimpice de la Paris, dar pana la intrecerea suprema, sportivii europeni au ocazia…

- Romania va gazdui la Otopeni editia cu numarul 22 a Campionatelor Europene de inot in bazin scurt pentru seniori, cea mai importanta competitie de acest gen care se desfasoara in tara noastra in ultimii 40 de ani. Inotatorul roman David Popovici, dublu campion european la 100 si 200 m liber, a declarat,…

- Inotatorul roman David Popovici, dublu campion european la 100 si 200 m liber, a declarat, luni, cu prilejul conferintei oficiale a Campionatelor Europene de seniori in bazin scurt de la Otopeni (5-10 decembrie), ca aceasta competitie are un rol important in pregatirea Jocurilor Olimpice 2024 de la…