Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul international de polo pe apa oradean Adrian Alexandrescu va oficia la a patra editie a Jocurilor Olimpice din cariera, dupa Londra 2012, Rio de Janeiro 2016 si Tokyo 2020, fiind nominalizat de World Aquatics sa oficieze si la editia care va avea loc in aceasta vara, la Paris.Adrian Alexandrescu…

- Halterofila Loredana Toma așteapta luna aprilie pentru anunțul oficial al calificarii sale la Jocurile Olimpice de la Paris. Sportiva vine dupa o perioada extrem de grea, in care a vrut sa renunțe la sport și s-a luptat cu depresia. Loredana Toma, cea mai buna halterofila din Romania, se pregatește…

- Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport, Elisabeta Lipa, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca spera ca numarul sportivilor calificati la Jocurile Olimpice de la Paris sa creasca semnificativ pana la startul competitiei supreme. „Speram ca numarul sportivilor calificati sa creasca semnificativ…

- Aproape 20.000 de soldati francezi vor fi mobilizati in timpul Jocurilor Olimpice de la Paris, din aceasta vara, a anuntat marti seful Statului Major al fortelor terestre, Pierre Schill, citat de AFP. „Jocurile Olimpice vor fi un moment extrem de important pentru tara noastra. La acest moment important,…

- Un tanar artist oradean multitalentat, clarinetistul Ion Lianu Popa, a fost admis, la 17 ani, la Academia Regala de Muzica din Londra, dar si la Conservatorul Universitatii americane din Cincinnati, Ohio. Studiaza clarinet, canto muzica usoara si pian, abordand cu succes mai multe genuri muzicale, unde…

- Marile capitale ale lumii au sarbatorit trecerea in 2024 cu spectacole uimitoare de artificii, in acelasi timp, insa, Hamas a lansat rachete spre Tel Aviv, Israelul a bombardat Gaza, iar Rusia a lovit Ucraina, relateaza luni AFP. Populatia lumii – peste opt miliarde, in prezent – a inceput noul an cu…

- Marile capitale ale lumii au sarbatorit trecerea in 2024 cu spectacole uimitoare de artificii, in acelasi timp, insa, Hamas a lansat rachete spre Tel Aviv, Israelul a bombardat Gaza, iar Rusia a lovit Ucraina, relateaza luni AFP. Populatia lumii – peste opt miliarde, in prezent – a inceput noul an cu…