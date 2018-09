Modificare in Legea Invatamantului: scolile profesionale vor face parte din cele 11 clase obligatorii

Stiri pe aceeasi tema

- Norma baneasca pentru asigurarea pranzului elevilor din institutiile de invatamant profesional tehnic secundar se majoreaza de la 10 la 12 lei/zi, transmite IPN cu referire la modificarile aprobate de Guvern in decizia sa din 14 martie 2006.

- A doua etapa a admiterii in invatamantul profesional de stat, pentru anul școlar 2018-2019, a inceput vineri, 31 august, inscrierea elevilor derulandu-se in doua faze, a anutat Ministerul Educației. In scolile din judetul Salaj au ramas peste 300 de locuri neocupate. Cei interesati se pot inscrie pana…

- Elevii care au terminat clasa a VIII-a și vor sa invețe o meserie trebuie sa se inscrie zilele acestea in invațamantul profesional. Vineri, 31 august, și luni, 3 septembrie, pana la ora 15.00, elevii interesați se inscriu in școlile profesionale duale. Miercuri, are loc inscrierea la unitațile de invațamant…

- Elevii salajeni, care urmeaza cursurile unor școli profesionale, vor primi cate 200 de lei, burse profesionale, in anumite condiții, dintr-o linie de fonduri europene de 81 de milioane de euro, susținuta prin Politica de coeziune a UE. Acești bani europeni ar putea stimula invațamantul profesional,…

- Elevii din toata țara, inclusiv din regiunea București-Ilfov, care urmeaza cursurile unor școli profesionale, vor primi cate 200 de lei, burse profesionale, in anumite condiții, dintr-o linie de fonduri europene de 81 de milioane de euro, susținuta prin Politica de coeziune a UE. Acești bani europeni…

- Vești bune pentru elevii din invațamantul profesional: cuantumul bursei pentru frecventarea invațamantului profesional, inclusiv dual, ar putea fi majorat de Guvern de la 200 lei la 250 lei lunar, incepand cu noul an școlar. Prevederea este inclusa intr-un proiect de act normativ publicat pe site-ul…

- Elevi care au terminat clasa a VIII-a si parintii lor, asistati de diriginti, vor putea completa optiunile in fisele de admitere la liceu pana in 3 iulie. Ministerul Educatiei recomanda completarea fisei cu un numar suficient de optiuni. Nu mai puțin de 5.771 locuri sunt disponibile…