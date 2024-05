Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza miercuri, 8 mai, incepand cu ora 11:00 „Ziua Porților Deschise" la Liceul UMFST „George Emil Palade". "Iți vom prezenta oferta educaționala pentru anul școlar 2024-2025, facilitațile și corup…

- In anul 2023 managementul academic al Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș s-a concretizat in imbunatațirea și diversificarea interrelației dintre predare, invațare și cercetare in vederea dezvoltarii unei culturi de calitate a procesului…

- Liga Studenților din Targu Mureș (LSTGM) a anunțat organizarea celei de-a doua ediții a Concursului Interuniversitar Studențesc de Modelaj in Ceara, la care vor participa și șase studenți ai Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, carora le uram…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a castigat o noua finanțare prin PNRR – Ministerul Educației in cadrul apelului "Construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului". "Proiectul, in valoare de…

- Rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mures, profesor doctor Leonard Azamfirei, a anuntat in timpul prezentarii raportului sau ca a fost implementat sistemul de examinare UNIX pentru sustinerea examenului digital astfel incat sa permita…

- Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul principalei universitați mureșene, prezinta joi, 28 martie, Raportul anual al Rectorului privind starea Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș in anul 2023. Evenimentul se va desfașura de la…

- Dupa jumatate de deceniu de așteptare și suspans, Liga Studenților din Targu Mureș (LSTGM) a organizat sambata, 23 martie, renumitul Bal al Bobocilor de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, eveniment care comprima importanța esteticului,…

- Ca urmare a acordului de colaborare semnat cu Academia Naționala de Informații "Mihai Viteazul", incepand cu anul universitar 2024/2025, Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș iși va extinde oferta de școlarizare la programul de Medicina cu 2…