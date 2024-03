LIVE: Raportul anual al rectorului UMFST ”George Emil Palade”

Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul principalei universitați mureșene, prezinta joi, 28 martie, Raportul anual al Rectorului privind starea Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș in anul 2023. Evenimentul se va desfașura de la ora 12.00, in Sala Senatului, in cadrul unei ședințe deschise a Senatului Universitații… Source