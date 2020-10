Stiri pe aceeasi tema

- Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale se poate face cu bani europeni, iar autoritațile locale care oresc sa acceseze aceste fonduri pot depune documentația pana la data de 17 noiembrie 2020. Secretarul de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Petrica Lucian Rusu, a facut…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat, duminica, la Iasi, ca extinderea retelei de gaze naturale in Romania reprezinta o necesitate pentru populatie, insa, in acelasi timp, "reduce presiunea de pe padurile Romaniei". El a declarat, intr-o conferinta de presa la care a participat…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice a lansat, in data de 27 august, apelul de proiecte aferent Axei prioritare 2 – „Imbunatațirea competitivitații intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritați…

- Consiliul Tineretului din Romania (CTR), federatia care reprezinta tinerii si organizatiile de tineret, lanseaza un apel catre partidele politice in vederea setarii unor prioritati in ceea ce priveste agenda viitorilor alesi la nivel local, in urma alegerilor din acest an. Ne-am fi dorit ca tinerii…

- Companiile E-Distributie din Romania au planificate pentru acest an investitii de 483 de milioane de lei pentru modernizarea statiilor de transformare, inlocuirea liniilor electrice, supravegherea video a statiilor si in instalarea de contoare inteligente. In perioada 2015-2019, investitiile totale…

- Carmen Moraru, secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene, a anuntat miercuri ca a fost lansat apelul de proiecte pentru programul de extindere a retelelor de distributie a gazelor naturale, potrivit Agerpres."A fost lansat apelul pe proiecte pe data de 17 august. (...) Apelul este…

- RAJA SA Constanța, in calitate de Entitate Contractanta, a initiat procedura de ,,licitație deschisa" privind achizitia contractului de lucrari: CL9-“Reabilitare rețele de distribuție, rețele de canalizare Eforie Sud, județul Constanța” prin publicarea in SICAP a anuntului de participare nr. CN1023725/18.08.2020…

- Romania are la dispoziție 235 mil. euro de la UE pentru dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale. Cum pot fi accesați banii de catre autoritațile locale Primarii ar trebui sa se asocieze local pentru a primi banii europeni in vederea dezvoltarii retelelor inteligente de distributie…