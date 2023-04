Stiri pe aceeasi tema

- Atenționare COD GALBEN de ninsori, vant și polei in Alba și ale zone din țara pana vineri. Cod Portocaliu in 7 județe Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizari Cod Galben și Cod Portocaliu de ninsori, vant și polei. In Alba, este atenționare Cod Galben. In județul Alba, in…

- Din cauza avertizarii meteorologice Cod Portocaliu de ninsori abundente și viscol, emisa de Administrația Naționala de Meteorologie, care afecteaza județul Neamț, in ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Neamț, de la ora 20.00, s-a hotarat suspendarea cursurilor in toate unitațile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu in cea mai mare parte a Moldovei și in Carpații Meridionali și Orientali in special unde la altitudini de peste 1.400 m va continua sa ninga, temporar viscolit (rafale de peste 55…65 km/h) și se va depune strat consistent de…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis o avertizare de Cod Portocaliu de ninsori abundente in Carpatii Meridionali si sudul Carpatilor Orientali, valabila pe parcursul zilei de marti, in special la altitudini de peste 1400 metri.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, in aceasta dimineața, noi avertizari de vant puternic, cu Cod Galben și Cod Portocaliu, care vizeaza inclusiv județul Cluj.Azi, marți, 21 februarie, de la ora 10:00 pana diseara, la ora 22:00, este un Cod Galben de vant care afecteaza județul Cluj. „In…

- O avertizare meteo Cod Portocaliu de viscol și ninsori abundente a fost emisa joi, 2 februarie, dis de dimineața pentru zona de munte a județului Cluj. Totodata, Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, 1 februarie, o atentionare nowcasting Cod Galben de viscol in zona de munte a județului…

- Avertizari Cod Galben de ninsori și viscol in Alba și alte județe pana duminica dimineața. Cod Portocaliu in cinci zone din țara Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat atenționarile de ninsori și viscol pentru acest weekend. Va continua sa ninga local in Transilvania, iar in Alba, in zona…

- Alerta de Cod Portocaliu de vant puternic pentru zona de munte a județului Cluj. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), a emis marți, 17 ianuarie, trei coduri de vant puternic și viscol (Cod Galben, Portocaliu și Roșu). Zona de munte din județul Cluj se afla sub Cod Portocaliu de viscol…