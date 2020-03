Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsitul saptamanii a adus zece amenzi pentru nerespectarea masurilor speciale impuse de autoritați in lupta cu coronavirusului. Toate structurile de ordine și siguranța publica au acționat, in sistem integrat, pentru prevenirea și combaterea criminalitatii. La nivelul județului au fost efectuate verificari…

- Mitropolitul Serafim de Kithyra a fost reținut, sambata, dupa ce a deschis biserica pentru o slujba cu enoriașii, in ciuda masurilor impuse de statul grec in criza coronavirusului, scrie Greek City Time s. Dupa audieri, mitropolitul a fost eliberat. Mitropolitul Serafim a fost de la inceput impotriva…

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta a fost dotat inca de anul trecut cu un aparat pentru dezinfectia aerului si a suprafetelor, menit sa distruga toti germenii periculosim informeaza Primaria Constanta.Robotul de dezinfectie, achizitionat cu fonduri de la Primaria Municipiului Constanta, functioneaza…

- Un comisar sef de politie din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Galati a fost retinut, vineri, pentru 13 infractiuni de luare de mita, urmand a fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventive.Potrivit Directiei Nationale…

- Slujba de duminica nu se mai ține pentru enoriașii unui sat din Gorj. De teama coronavirusului, ușile bisericii au fost inchise, așa ca credincioșii trebuie sa se roage de acasa. Exista, insa, un motiv intemeiat pentru care s-a ajuns la aceasta decizie, care are legatura cu „pacientul zero” din Romania.

- In contextul riscului de contaminare cu coronavirusul Covid–19, Patriarhia Romana recomanda evitarea temporara a sarutarii icoanelor din biserica, persoanele putand saruta icoanele din propria casa, arata un comunicat al patriarhiei. Persoanele care... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.