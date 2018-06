Stiri pe aceeasi tema

- Ratele calculate la ROBOR sunt mai mari acum si pentru ca salariile si veniturile sunt mai mari, cresterea economica e mai mare, iar Banca Nationala va prefera dobanda mai mare pe leu decat deprecierea acestuia, sustine Adrian Mitroi, profesor de finante comportamentale la Academia de Studii Economice…

- Indicele ROBOR, în funcție de care se calculeaza costul creditelor în lei cu dobânda variabila, a urcat vineri la toate scadențele, arata datele Bancii Naționale a României (BNR). Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculeaza costul creditelor de consum…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 2,49%, de la 2,47% in ziua anterioara, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Nivelul de 2,49% nu a mai fost consemnat din decembrie 2013.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 2,46%, de la 2,42% in ziua anterioara, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Nivelul de 2,46% nu a mai fost consemnat din 18 decembrie 2013.…

- ♦ Administratia Prezidentiala a anuntat miercuri dupa intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, ca acesta din urma a prezentat principalii factori ai cresterii preturilor din primul semestru - 5% inflatia anuala in martie, cea mai mare din ultimii sase ani…

- UPDATE: ROBOR a sarit azi la 2,42%. Dobanda ROBOR cu scadenta la trei luni, in functie de care se calculeaza ratele la majoritatea creditelor in lei, a depasit ieri nivelul ratei dobanzii de politica monetara, la care Banca Centrala imprumuta bancile comerciale. Indicatorul a urcat la 2,28%, nivel atins…

- Plafonarea dobanzilor in 2008 de catre Banca Nationala a Romaniei a avut loc dupa un esec de piata in conditiile in care bancile comerciale luau bani de la banca centrala cu 15%, iar cele din piata se situau la 200-300%, i-a explicat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, senatorului…