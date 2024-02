Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului IPS Teodosie le-a cerut organizatorilor mitingului pentru recunoasterea Mitropoliei Tomisului, care era programat sambata dupa-amiaza in municipiul Constanta, sa renunte la demersul lor. Cererea lui a venit dupa anunțul ca va fi judecat de Sfantul Sinod al BOR pentru „tulburarea…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie , le-a cerut organizatorilor mitingului pentru recunoasterea Mitropoliei Tomisului, care era programat sambata dupa-amiaza, in municipiul Constanta, sa renunte la demersul lor. “Avand in inima dragostea pentru pace, Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul…

- Prezent in județul Constanța, la lansarea oficiala a Organizației Ovidiu a Partidului Republican din Romania, Andrei Tinu, vicepreședintele acestei formațiuni politice, s-a raliat demersului inițiat de teologii, oamenii de cultura și credincioșii constanțeni de reactivare a Mitropoliei Tomisului.Un…

- Credinciosii musulmani celebreaza azi, 11 ianuarie 2024, Regaip Kandili Noaptea de Regaip . In municipiul Constanta, slujba efectuata cu ocazia acestei sarbatori s a tinut la geamia Anadolchioi de pe strada Farului, potrivit Muftiatului Cultului Musulman din Romania. Regaip Kandili se sarbatoreste in…

- Sfantul Apostol Andrei, celebrat in fiecare an pe 30 noiembrie, aduce an de an mii de credincioși la peștera din Ion Corvin din județul Constanța, considerata a fi cea mai veche biserica creștin ortodoxa din țara. Peștera este considerata loc sfant pentru ca acolo Apostulul a trait acum 2000 de ani.Slujba…