Stiri pe aceeasi tema

- Condamnare definitiva la pedepse cu inchisoarea pentru inselaciune, pentru o familie din comuna Avram Iancu. Doi soti au primit pedepse cu executare, iar fiul acestora a fost condamnat cu suspendare. Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat joi, 25 iunie, sentinta definitiva intr-un dosar de inselaciune…

- Ziarul Unirea Sot si sotie din Apuseni condamnati la inchisoare cu executare pentru obtinere ilegala de subventii: Pedeapsa cu suspendare pentru fiul acestora Sot si sotie din Apuseni condamnati la inchisoare cu executare pentru obtinere ilegala de subventii: Pedeapsa cu suspendare pentru fiul acestora…

- O familie din comuna Avram Iancu, judetul Alba, a fost condamnata definitiv la pedepse cu inchisoarea pentru inselaciune. Cei doi soti au primit pedepse cu executare, iar fiul a fost condamnat cu suspendare.

- In cursul dupa-amiazei de marți, 23 iunie, instanța s-a pronunțat in privința celor trei tineri acuzați ca in toamna anului trecut au dat o spargere la o casa din cartierul Slobozia, din Campina. Cei trei tineri au intrat peste o familie, l-au lovit pe barbat, au smuls lanțișorul de aur de la gatul…

- Doua femei infectate cu virusul COVID-19 au nascut la Sectia de obstetrica si ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) "Mavromati" Botosani, iar alte cinci, in diverse stadii ale sarcinii, au beneficiat de ingrijiri medicale, a declarat, vineri, pentru Agerpres,

- El a primit in prima instanta 2 ani de inchisoare cu suspendare. Alaturi de Andrei Chebac, judecatorii au mai condamnat, la aceeasi pedeapsa, si o femeie, Gabriela Catanoiu, care ar fi dat si ea bani pentru a fi admisa la un examen. In centrul acestui dosar s-au aflat, in prima faza, doi tineri, Mustafa…

- Un polițist a decis sa iși faca o meserie paralela din a incalca legea. Nu a gasit nimic greșit in asta, așa ca a incasat bani pe banda rulanta, in mod ilegal. Un polițist de la Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Ialomița a primit peste 10.000 de…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, anunța ca amanarea plații ratelor romanilor va fi votata astazi in Parlament. Acesta acuza ca lieralii sunt singurii impotriva, din cauza unui ordin de partid pe care nici ei nu il ințeleg. "Azi votam la Camera Deputatilor legile privind amanarea ratelor la banci,…