Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cinci zile de stat in spital, Radu Ayan a fost, in sfarșit, externat! Micuțul a fost preluat de parinții lui și este mai bine ca nicidoata. Atat el, cat și mama și tatal sau au facut declarații despre cum se simte copilul.

- Radu Ayan a devenit un miracol pentru locuitorii din Botoșani, dupa ce a supraviețuit in padure o noapte intreaga, la -5 grade. Baiețelul a facut declarații despre ceea ce s-a intamplat timp de 25 de ore, in care a fost dat disparut și cautat de sute de persoane.

- Dupa zeci de ore de cautari, Radu Ayan, baietelul in varsta de 2 ani, disparut in Botosani, a fost gasit la mai bine de trei kilometri distanța de locul de unde disparuse. Dupa 25 de ore de cautari dramatice, Radu Ayan a fost gasit de trei salvatori langa un copac. Disparut duminica dupa-amiaza, baiețelul…

- Radu Ayan, baiețelul in varsta de 2 ani disparut in Botosani, a supraviețuit o noapte intreaga la -5 grade. Micuțul a fost gasit in aceasta dupa amiaza, dupa zeci de ore de cautari. Fusese dat disparut ieri, dupa ce plecase din curtea unor rude.

- La scurt timp dupa ce și-a strans, din nou, copilul in brațe, tatal lui Radu Ayan, baiețelul in varsta de 2 ani care a disparut in judetul Botosani, a facut primele declarații. Barbatul a dorit sa le mulțumeasca tuturor pentru ajutorul oferit.

- Radu Ayan a fost gasit la mai bine de 24 de ore de cand a disparut. Copilul a fost transportat la spital, iar de curand, mama lui a facut și primele declarații despre starea fiului. Femeia a venit din Marea Britanie atunci cand a aflat ca baiatul este de negasit, iar acum ii este alaturi.

- Informații de ultim moment din Botoșani! Radu Ayan a fost gasit de autoritați, dupa 24 de ore in care a fost cautat de peste 200 de persoane. Baiatul a supraviețuit și urmeaza sa fie transportat la spital.

- Este alerta in Hunedoara! Un copil de 7 ani este dat disparut de poliție. Mama lui i-a alertat pe oamenii legii, dupa ce fiul ei nu i-a mai raspuns la telefon. Baiețelul s-ar afla la tatal lui, iar femeia nu a mai reușit sa vorbeasca cu el. Poliția Romana a facut publice semnalmentele baiatului.