- Aryan, copilul in varsta de doi ani, disparut in comuna Tudora din judetul Botosani, a fost gasit de autoritati. Potrivit unor surse, baietelul disparut de acasa ieri, 17 martie 2024, a fost gasit in padure. Urmeaza ca micutul sa fie transportat la spital pentru a fi evaluat.Aryan a disparut,…

- Au aparut ultimele imagini cu Radu Ayan! Baiatul de 2 ani a fost filmat de camerele de luat vederi, la puțin timp dupa ce bunica lui l-a dat disparut la poliție. Oamenii legii desfașoara o misiune complexa, cu elicoptere și peste 100 de oameni au pornit pe urmele lui. Iata ce facea Radu Ayan, la puțin…

- Tanar din Botoșani, batut crunt in gara din Bacau. A fost transportat la spital Un barbat in varsta de 33 de ani, din Botoșani, a fost agresat in urma unei discuții tensionate cu un alt barbat, vineri seara, in jurul orei 19.45, in gara din Bacau. Echipajul de jandarmi din Bacau a intervenit imediat…

- Un adolescent de 14 a fost ranit, dupa ce a fost lovit de mașina cand se juca pe strada, in Filipestii de Padure, judetul Prahova, potrivit News.ro. Articolul Adolescent de 14 ani, lovit de o mașina cand se juca pe strada. Baiatul, transportat la spital apare prima data in Money .

- La data de 17 ianuarie 2024, in jurul orei 11.00, un barbat de 77 de ani, din comuna Șibot, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 704 K, in apropiere de localitatea Vinerea, a patruns pe contrasens unde a intrat in coluziune cu un autoturism condus de un barbat de 52 de ani, din Cugir.…

- O veste cumplita a lovit ca un trasnet joi, 11 ianuarie, apropiații și colegii unui elev de la un liceu militar din Alba Iulia. Baiatul a cazut de la etaj. Deși s-au facut eforturi, adolescentul nu a putut fi salvat de catre cadrele medicale ajunse la fața locului. Informații cutremuratoare apar in…

- El s-a prabușit de la aproximativ 5 metri inalțime, iar medicii de pe ambulanța l-au gasit inconștient. O femeie care a trecut prin zona a fost cea care a sunat la 112. Baiatul se afla sub supravegherea medicilor de la spitalul din Iași, iar deocamdata starea lui este grava. Politistii fac cercetari…

- Tanara de 23 de ani a fost impuscata in piept de fratele ei in varsta de doar 14 ani. Langa tanara se afla fiul ei de numai 10 luni, intr-un carucior. Din fericire, bebelușul nu a fost ranit, a declarat biroul serifului din Florida, transmite BBC citat de News.ro.Baiatul de 14 ani a fost apoi impuscat…