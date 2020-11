Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe școli din Maramureș iși inchid pas cu pas porțile, din cauza pandemiei de COVID-19. Printre acestea se numara și Școala Gimnaziala „Lucian Blaga” Baia Mare, care intra de maine in scenariul roșu. „Stimați parinți, Va anunțam ca de maine, 20.10.2020, Școala Gimnaziala ”Lucian Blaga” Baia…

- Miercuri, 4 noiembrie, Turneul Turneul Național Uvertura ajunge in Baia Mare, respectiv in Sala Rotary a Colegiului de Arte. Ansamblul PlaCello este format din unii dintre cei mai valoroși violonceliști actuali din Romania: Razvan Suma, Ștefan Cazacu, Ella Bokor și Mircea Marian – care propun un concept…

- Acțiune de cautare – salvare desfașurata de SPJ Salvamont Maramureș azi noapte. a doua grupuri de tineri aflați in drumeție in Munții Tibleș. Grup de 4 persoane localizați cu ajutorul profesioniștilor de la STS in zona muntoasa dinspre Tarlisua pe valea bradului. Din pacate aceștia nu au respectat indicațiile…

- Un alt accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp in Baia Mare. Acesta s-a petrecut pe strada Progresului și potrivit primelor informații, accidentul nu s-a soldat cu victime. Știre in curs de actualizare Source

- De o acțiune de salvare contracronometru au avut parte, joi dimineața, membrii Formației Salvamont Valea Jiului, din cadrul Serviciului Județean Salvamont Hunedoara. Aceștia au fost alertați dupa ce un barbat, ... The post Acțiune de salvare contracronometru in vestul țarii, cu final tragic: a murit…

- Acțiune in derulare a celor de la SPJ Salvamont Maramureș. Un apel venit prin 112 le-a solicitat ajutorul in zona Romanești, unde o persoana in varsta a suferit o puternica hemoragie, fiind in stare grava. Echipajul de prim raspuns al SPJ Salvamont Maramureș se deplaseaza in aceste momente in zona menționata,…

- Politistii Serviciului de Ordine Publica – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice au organizat la finalul saptamanii trecute o noua serie de actiuni pe linia prevenirii si combaterii faptelor ilegale din domeniul silvic. Activitatile desfasurate in colaborare cu jandarmi, politisti locali, reprezentanti…

- In urma cu mai bine de un an, un preot greco-catolic din orasul Ludus, Valer Sorin Russu, a initiat "Proiectul Kenya – apa pentru oamenii desertului", in cadrul caruia, lunar, o cisterna de apa cumparata din banii colectati de la luduseni ajungea in desertul Chalbi din Kenya. Treptat, proiectul s-a…