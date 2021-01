Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis vineri reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, incepand cu data de 18 ianuarie 2021. Totodata, BNR a hotarat reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0,75%…

- Indicele ROBOR la 6 luni a coborat la randul sau de la 1,96% la 1,95%, cel mai redus nivel dupa 12 octombrie 2017, cand a fost de 1,94%. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a mentinut joi, 12 noiembrie, rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,5% pe an, rata dobanzii…

- Indicele ROBOR la 6 luni a coborat la randul sau de la 1,99% la 1,96%, cel mai redus nivel dupa 12 octombrie 2017, cand a fost de 1,94%. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a mentinut joi, 12 noiembrie, rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,5% pe an, rata dobanzii…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut miercuri de la 1,91% la 1,85%, nivel atins ultima oara pe 23 octombrie 2017, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la 6 luni a coborat la…

- Indicele ROBOR la 6 luni a coborat la randul sau de la 2,04% la 1,99%, nivel la care s-a aflat ultima oara pe 16 octombrie 2017. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a mentinut joi, 12 noiembrie, rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,5% pe an, rata dobanzii pentru…

- Romania are nevoie de capital, companiile au nevoie de capital pentru a corecta aceasta situatie, iar bursa este o solutie la care trebuie apelat din ce in ce mai mult, a declarat, vineri, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Nivelul creditarii…

- Banca Centrala si-a pastrat un spatiu de manevra, care insa trebuie gestionat cu intelepciune, pentru ca mediul in care activam este caracterizat de un nivel foarte ridicat de incertitudine a declarat, vineri, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR).…

- Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei a anunțat ”o redresare peste așteptari a economiei pe parcursul verii, susținuta de programele guvernamentale și de masurile de politica monetara ale BNR”, dar avertizeaza ca aceasta revenire a economiei se va intrerupe”probabil” spre finele…