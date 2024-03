Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta Comitetului Director Judetean (CDJ) al PNL Timis desfasurata vineri seara au fost validate candidaturile din partea PNL ale primarilor din Giarmata, Sacalaz si Otelec. Este vorba de Claudiu Mihalceanu, Nicu Viorel si Silvia Fechete, primii doi venind de la PMP, a treia de la Pro Romania.…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat miercuri, 28 februarie, ca decizia PSD-PNL de a comasa alegerile europarlamentare cu cele locale „este un calcul politicianist”, ca va fi „o campanie de ura” și ca se așteapta sa se arunce „foarte multi bani de la rechinii imobiliari” in campania electorala…

- PSD Timiș continua seria „cuceririlor”, urmand ca la alegerile locale din iunie, din partea partidului sa candideze politicieni care pana acum au facut parte din PNL, USR, PMP, Pro Romania etc.

- Liberalii negociaza pe de-o parte comasarea pe 9 iunie a alegerilor locale cu alegerile europarlamentare și pe de alta parte deruleaza o campanie de racolarea a aleșilor locali USR și PMP.In special primarii USR de mari orașe au fost abordați de liberali in ultima perioada, au povestit surse politice…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat duminica, 4 februarie, ca este increzator ca electoratul de dreapta din București va vota impotriva PSD la alegerile locale.„Am un mare respect pentru simpatizantii PNL, asa cum am pentru simpatizantii USR, Forta Dreptei, PMP. Sunt oameni de dreapta,…

- MUTARE… Dupa ce Adrian Solomon a curațat organizația PNL Barlad de balast, adica de pesediștii vopsiți in galben, uniți in jurul lui Boroș și Bica, iata ca vine și randul liberalilor sa dea lovitura pe “piața transferurilor”. Fostul vicepreședinte al Autoritații Naționale Sanitar Veterinare și pentru…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat ca liberalii nu il vor mai susține pe Nicușor Dan la alegerile locale din acest an. Liberalii nu au decis inca un posibil candidat la alegerile locale din Capitala.

- PNL isi pastreaza oferta pentru Nicusor Dan sa vina in partid, pentru o sustinere a unui nou mandat la Primaria Capitalei, au precizat surse politice.Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a discutat in ultima vreme cu primarul Capitalei, reiterand propunerea PNL ca acesta sa se inscrie in PNL pentru a…