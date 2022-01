Inainte de participarea la Eurovision, Miryam a lansat videoclipul piesei “Fistic”. Dupa mai multe colaborari și piese de succes, iata ca Miryam revine in atenția fanilor și pana va participa la Eurovision lanseaza videoclipul piesei “Fistic”, o melodie cu parfum retro, clip in care solista are imaginea unei dive a anilor 80-90. Intre pregatirile pentru Eurovision, unde s-a calificat in semifinale cu piesa “Top of the rainbow”, Miryam a revenit cu o piesa noua “Fistic”, cu un clip super fresh, in care artista afișeaza un look retro, al anilor 80-90. Piesa “Fistic” este compusa de Marius Borcoi,…