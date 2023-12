Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluiri controversate in emisiunea Mireasa! Mama Ioanei i-a transmis un mesaj disperat, dupa ce a gasit imagini cu Marius, pe un site cu escorte. Concurentul a fost vazut in ipostaze intime, iar acum femeia spera ca fiica ei sa nu se casatoreasca cu el. Iata ce decizie a luat Ioana!

- Tensiuni in casa Mireasa! Dupa ce a purtat o discuție aprinsa cu iubita lui, Ioana, Marius a incalcat regulamentul emisiunii. Concurentul s-a enervat atat de tare ca nu a mai ținut cont de nimic. A ieșit pe porțile casei și a spus ca iși dorește sa plece acasa.

- Ioana a fost ingrijorata pentru ca nu a mai primit o veste din partea familiei, dupa ce s-a declarat intr-un cuplu cu Marius. Așteptarea a luat sfarșit, iar doamna Veronica a intrat in direct la Mireasa, Capriciile Iubirii.

- Ediția din aceasta seara, 26 octombrie 2023, a emisiunii Mireasa a adus multe momente frumoase in casa. Ei bine, Ioana și Marius s-au ținut de mana in emisiune și au parut foarte apropiați unul de celalalt. Formeaza cei doi concurenți cel mai nou cuplu din casa?

- Ediția emisiunii Mireasa din aceasta seara a inceput cu cateva declarații controversate. Ioana și Marius au avut o discuție despre cariera lui, iar concurenta a fost șocata de nivelul de studii pe care il are și de trecutul sau controversat. Marius a activat in mai multe domenii, iar in ultima perioada…

- In cadrul emisiunii "Mireasa" de la Antena, doi concurenți s-au indragostit sub privirile telespectatorilor, iar acum, la 10 luni de cand formeaza un cuplu, Hatice și Mihai Grosu se bucura de o poveste de dragoste adevarata și continua sa impartașeasca momente unice cu fanii lor.

- In ediția din data de 9 octombrie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 8, dupa ce s-a observat in unele materiale de saptamana trecuta, Bia a decis sa schimbe ceva in relația cu Robert. Mai mult, indragostita, concurenta i-a facut o declarație de dragoste surprinzatoare partenerului ei. Iata ce a declarat…

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, Irina și Alex au aparut in ipostaze tandre, fosta concurenta a marturisit daca formeaza sau nu un cuplu cu tanarul. Cei doi au mai fost impreuna și in casa Mireasa, dar dupa cateva zile au decis sa se desparta.