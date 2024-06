Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Bulgaria se lauda dupa remiza obținuta de reprezentativa țarii lor, scor 0-0, in fața naționalei Romaniei. Jurnaliștii de la Sud de Dunare au amintit ca „tricolorii” nu au mai caștigat un meci impotriva Bulgariei din 1989. Romania s-a impus ultima oara in fața țarii vecine pe 17 mai 1989,…

- Pe baza fotbaliștilor din lotul preliminar anunțat de Edi Iordanescu, cei de la Goal și-au imaginat care ar putea fi echipa de start a Romaniei la Europeanul din Germania, care se ve desfașura in perioada 14 iunie - 14 iulie. Jurnaliștii englezi au mers pe jucatorii care au facut parte din nucleul important…

- Presa din Scoția a reacționat, dupa ce antrenorul Neil Lennon (52 de ani) a semnat cu Rapid. Jurnaliștii de la The Scottish Sun considera ca numirea lui Lennon pe banca Rapidului este una neașteptata. Aceștia scriu ca instalarea unui antrenor scoțian pe banca unui club din Romania este un lucru extrem…

- Razboiul dintre FCSB și CSA Steaua pentru istoria celei mai titrate echipe din Romania a ajuns pana in presa britanica. Publicația „Football365” a numit-o pe divizionara secunda „falsa Steaua București”, in ciuda repetatelor succese in instanța ale „militarilor”. Jurnaliștii britanici nu au fost impresionați…

- In ziua amicalului Romania - Columbia, o intalnire cu accente nostalgice printre fanii „tricolorilor”, Gazeta s-a gandit sa scoata din arhiva reacția din presa vremii la victoria de neuitat reușita in fața sud-americanilor la Coupe du Monde '98. Am invins Columbia la debut, 1-0, dupa o execuție de colecție…

- Edward Iordanescu a fost confundat in presa belgiana cu tatal sau, Anghel Iordanescu, in contextul partidei terminate la egalitate pe Arena Naționala, scor 1-1, dintre Romania și Irlanda de Nord. Jurnaliștii belgieni de la site-ul rtbf.be au notat ca Anghel Iordanescu, tatal selecționerului Edward Iordanescu,…

- Radu Dragușin (22 de ani) a avut o prestație solida in meciul caștigat de Tottenham cu Aston Villa, 4-0, partida in care a jucat din minutul 49, cand a intrat in locul accidentatului Micky van de Ven, tot fundaș central. Evoluția sa a fost apreciata atat de antrenorul Ange Postecoglou, cat și de presa…